Расписание матчей 1/4 финала ВХЛ на 9 апреля 2026 года

Сегодня, 9 апреля, пройдёт игровой день второго раунда плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 9 апреля 2026 года (время московское):

15:00. «Металлург» – «Горняк-УГМК»;

18:30. «Нефтяник» – «Рязань-ВДВ».

Пары 1/4 финала:

1. «Металлург» (Новокузнецк) — «Горняк-УГМК» (Верхняя Пышма);

2. «Нефтяник» (Альметьевск) — «Рязань-ВДВ» (Рязань);

3. «Югра» (Ханты-Мансийск) — «Омские Крылья» (Омск);

4. «Химик» (Воскресенск) — «Магнитка» (Магнитогорск).

Все стадии плей-офф проводятся до четырёх побед в каждой серии.