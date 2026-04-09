Макдэвид вышел на второе место в истории НХЛ по очкам среди игроков в возрасте до 30 лет

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид набрал 5 (3+2) очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (5:2). Макдэвид вышел на второе место в истории лиги по количеству набранных очков среди игроков в возрасте до 30 лет.

На счету 29-летнего канадца стало 133 (47+86) очка в 79 играх в текущем сезоне. За карьеру в рамках регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги Макдэвид набрал 1215 (408+807) очков в 791 игре. Капитан «Эдмонтона» обошёл Марио Лемье, набравшего в возрасте до 30 лет 1211 (494+717) очков в 599 играх.

Рекордом владеет легендарный канадский нападающий Уэйн Гретцки, набравший 2072 (706+1366) очка в 895 играх в возрасте до 30 лет.