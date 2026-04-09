Макдэвид вышел на второе место в истории НХЛ по очкам среди игроков в возрасте до 30 лет

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид набрал 5 (3+2) очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (5:2). Макдэвид вышел на второе место в истории лиги по количеству набранных очков среди игроков в возрасте до 30 лет.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 апреля 2026, четверг. 05:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Селебрини (Орлов, Смит) – 04:27 (pp)     1:1 Макдэвид (Бушар, Подколзин) – 06:18 (pp)     1:2 Подколзин (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 18:38 (pp)     1:3 Рословик (Макдэвид) – 23:33 (pp)     2:3 Шервуд (Веннберг) – 24:37     2:4 Макдэвид (Бушар, Экхольм) – 25:53     2:5 Макдэвид (Рословик) – 34:13    

На счету 29-летнего канадца стало 133 (47+86) очка в 79 играх в текущем сезоне. За карьеру в рамках регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги Макдэвид набрал 1215 (408+807) очков в 791 игре. Капитан «Эдмонтона» обошёл Марио Лемье, набравшего в возрасте до 30 лет 1211 (494+717) очков в 599 играх.

Рекордом владеет легендарный канадский нападающий Уэйн Гретцки, набравший 2072 (706+1366) очка в 895 играх в возрасте до 30 лет.

Макдэвид — инопланетянин! Набрал пять очков за матч, Кучерову за ним уже не угнаться
