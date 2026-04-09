Владелец «Вашингтона»: поддержим любое решение Овечкина о продолжении карьеры

Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис заявил, что в клубе поддержат любой выбор Александра Овечкина при принятии решения о продолжении карьеры. Действующее соглашение российского нападающего со столичным клубом истекает по завершении сезона-2025/2026.

«Это очень важное решение. Он лучший снайпер и бомбардир нашей команды, выступает за клуб на протяжении длительного времени. Это семейное решение, мы поддерживаем его, даём время на его принятие. Единственная возможность для него определиться — взять паузу, провести время с семьёй.

Такой игрок появляется один раз в поколение. Он так много значит для города, клуба, НХЛ, наших фанатов. Он заслужил право, чтобы обдумать решение. Все хотят, чтобы он принял такое решение, которое считает лучшим для себя. Что бы он ни выбрал, мы поддержим его. Он по‑прежнему любит игру, нашу команду, фанатов. Но всё хорошее рано или поздно заканчивается. Уверен, Овечкин примет правильное решение, каким бы оно ни было. Посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Леонсиса Monumental Sports Network.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, в 2018‑м он стал обладателем Кубка Стэнли.

