Главная Хоккей Новости

«Бостон» подписал контракт новичка с нападающим Джеймсом Хэгенсом

«Бостон» подписал контракт новичка с нападающим Джеймсом Хэгенсом
«Бостон Брюинз» подписал контракт новичка на три года с нападающим Джеймсом Хэгенсом, сообщает пресс-служба клуба. Кэпхит соглашения 19-летнего форварда с клубом составил $ 975 тыс.

Американец ранее провёл шесть матчей за «Провиденс» – фарм-клуб «Брюинз» в АХЛ – и набрал 4 (1+3) очка.

В нынешнем сезоне Хэгенс также выступал за Бостонский колледж в NCAA. Он записал на свой счет 47 (23+24) очков в 34 матчах. «Бостон» выбрал хоккеиста под общим седьмым номером в первом раунде драфта НХЛ-2025.

Ранее журналисты The Hockey News составили рейтинг на основе мнения скаутов клубов Национальной хоккейной лиги о наиболее перспективных молодых игроках. Хэгенс в этом рейтинге занял третье место.

Материалы по теме
Защитник «Юты» Симашев — шестой в рейтинге проспектов НХЛ по версии The Hockey News
