Сафонов — о Квартальнове: благодарен ему за дорогу в хоккей, но будет приятно его обыграть

Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов высказался о предстоящей серии второго раунда Кубка Гагарина с минским «Динамо», которое возглавляет Дмитрий Квартальнов. Форвард раньше работал под руководством специалиста в казанском клубе.

– Есть особые эмоции в связи с тем, что будете играть против команды Квартальнова?

– Разумеется, ностальгия присутствует. И хоть во-многом благодарен ему за дорогу в хоккей, совместную работу, развитие, но сейчас будет очень приятно его обыграть, переиграть. И отправить в отпуск. Без обид, Дмитрий Вячеславович, – сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.