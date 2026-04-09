Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Сафонов — о Квартальнове: благодарен ему за дорогу в хоккей, но будет приятно его обыграть
Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов высказался о предстоящей серии второго раунда Кубка Гагарина с минским «Динамо», которое возглавляет Дмитрий Квартальнов. Форвард раньше работал под руководством специалиста в казанском клубе.

– Есть особые эмоции в связи с тем, что будете играть против команды Квартальнова?
– Разумеется, ностальгия присутствует. И хоть во-многом благодарен ему за дорогу в хоккей, совместную работу, развитие, но сейчас будет очень приятно его обыграть, переиграть. И отправить в отпуск. Без обид, Дмитрий Вячеславович, – сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ильёй Сафоновым читайте на «Чемпионате»:
«Будет приятно отправить Квартальнова в отпуск». Лидер «Ак Барса» – о минском «Динамо»
