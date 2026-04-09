Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Сафонов — о Горбенко: удивила новость о его увольнении, хороший специалист

Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов заявил, что был удивлён увольнением тренера Игоря Горбенко из минского «Динамо» по ходу текущего сезона КХЛ.

– Не могу не спросить вас про судьбу Игоря Горбенко. Вас удивила новость о его увольнении из минского «Динамо»?
– Удивила, конечно. Хороший специалист, разбирается в хоккее, много дельного подсказывал. И даже в этом сезоне, когда мы два раза с ним пересекались после игр, успевали парой фраз перекинуться, даже в такой момент он своё видение говорил, подсказывал, в чём добавить.

– Ходят разговоры, что у Горбенко были в Минске конфликты с хоккеистами – и его уволили именно по этой причине. Вы верите в подобное?
– Я же не знаю всей этой внутренней кухни, как у него там в Минске всё складывалось. Мне тут сложно что-то комментировать, я не в курсе. Что касается хоккея, скажу чётко. В хоккее он разбирается отлично, – сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ильёй Сафоновым читайте на «Чемпионате»:
«Будет приятно отправить Квартальнова в отпуск». Лидер «Ак Барса» – о минском «Динамо»
