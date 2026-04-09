Сафонов высказался о победе «Ак Барса» в первом раунде и состоянии команды

Сафонов высказался о победе «Ак Барса» в первом раунде и состоянии команды
Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов высказался о победе в серии первого раунда с «Трактором» (4-1) и состоянии команды.

– Как себя чувствуете физически? Получилась долгая пауза между первым и вторым раундом плей-офф.
– Всё отлично. Возможно, где-то немного игровой тонус от нас ушёл, но за счёт тренировок добирали, было время и отдохнуть, и восстановиться, и где-то подлечиться после первого раунда. Поэтому всё нормально.

– Чему вас успела научить серия с челябинским «Трактором»?
– На самом деле, это была непростая серия. Несмотря на итоговый счёт 4-1, нам было непросто. Три овертайма, «Трактор» показал очень сильный хоккей, каждый матч шёл буквально на зубах. Челябинск действовал агрессивно, умело пользовался нашими ошибками, здорово себя показал их вратарь.

Победа – это результат работы всей команды. Мы понимали: чтобы пройти дальше, нужно было выложиться на 100% в каждой смене. Держались друг за друга, помогали в трудные минуты, не опускали руки, даже когда было тяжело. Каждый внёс свой вклад. Проявили характер в дополнительное время, терпение. Все работали и терпели.
Не всё было идеально, но ошибки мы проанализировали, постараемся дальше их не допускать, сохранив при этом те вещи, которые работали как нужно, перенести их на следующий раунд и нового соперника. Мы планируем долгий кубковый путь, – сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ильёй Сафоновым читайте на «Чемпионате»:
«Будет приятно отправить Квартальнова в отпуск». Лидер «Ак Барса» – о минском «Динамо»
Эксклюзив
«Будет приятно отправить Квартальнова в отпуск». Лидер «Ак Барса» – о минском «Динамо»
