Сафонов — о минском «Динамо»: игра у Квартальнова не сильно изменилась

Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов высказался о предстоящей серии второго раунда Кубка Гагарина с минским «Динамо» под руководством главного трненера Дмитрия Квартальнова.

– Допустимо сказать, что вы вместе с другими старожилами «Ак Барса» войдёте на время серии с минским «Динамо» в тренерский штаб? Подсказывать Анвару Рафаиловичу по методикам работы Квартальнова.

– Не думаю, нас туда не пустят, у наших тренеров есть своя голова на плечах. Они сами смотрят, анализируют. Поговорили, посмотрели, игра не сильно изменилась, кажется, что у Дмитрия Вячеславовича. В какие-то моменты чуть-чуть он поправил, исправил, что-то изменил, но в целом картинка хоккея крайне схожая с тем, что мы играли с ним здесь, в Казани.

– Смотрели Минск по сезону? Не смогли выделить что-то особенное?

– В регулярке посмотрел их две-три игры, не больше, и то, наверное, только наши с ними игры пересматривал. А вот серию с Москвой посмотрел внимательно, многое для себя почерпнул, – сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.