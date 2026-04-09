Сафонов: у Минска хорошие, обученные защитники, Квартальнов всегда хотел иностранцев

Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов высказался о легионерах минского «Динамо», с которым казанская команда встретится во втором раунде плей-офф.

– Вас удивляет тот факт, что Квартальнову удалось в Минске сработаться с легионерами? Раньше у него были весьма напряжённые отношения с ними, а сейчас и в нападении яркие лидеры, оборона практически вся из североамериканцев.

– Смотрите, но белорусов же мы не считаем за легионеров. Что касается защиты, здесь ничего странного на мой взгляд, он всегда хотел бригаду защитников-иностранцев. И там у него это получилось, наконец-то.

– Сложно будет проходить такую североамериканскую защиту?

– У Минска хорошие, обученные защитники. Но и мы тоже хороши в своём деле. Если захотим и будем правильно играть, любого обыграем. Главное — смотреть на себя и свою игру, — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.