Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Сафонов: у Минска хорошие, обученные защитники, Квартальнов всегда хотел иностранцев

Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов высказался о легионерах минского «Динамо», с которым казанская команда встретится во втором раунде плей-офф.

– Вас удивляет тот факт, что Квартальнову удалось в Минске сработаться с легионерами? Раньше у него были весьма напряжённые отношения с ними, а сейчас и в нападении яркие лидеры, оборона практически вся из североамериканцев.
– Смотрите, но белорусов же мы не считаем за легионеров. Что касается защиты, здесь ничего странного на мой взгляд, он всегда хотел бригаду защитников-иностранцев. И там у него это получилось, наконец-то.

– Сложно будет проходить такую североамериканскую защиту?
– У Минска хорошие, обученные защитники. Но и мы тоже хороши в своём деле. Если захотим и будем правильно играть, любого обыграем. Главное — смотреть на себя и свою игру, — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ильёй Сафоновым читайте на «Чемпионате»:
«Будет приятно отправить Квартальнова в отпуск». Лидер «Ак Барса» – о минском «Динамо»
Эксклюзив
«Будет приятно отправить Квартальнова в отпуск». Лидер «Ак Барса» – о минском «Динамо»
