Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов высказался об игре на «Минск-Арене» при полных трибунах.

– У минского «Динамо» будет преимущество своей площадки, а «Минск-Арена» по своей атмосфере напоминает канадские города НХЛ. Сложно будет играть на выезде?

– Это фактор, но приятно играть, когда такая атмосфера. Люблю большие арены и много зрителей, когда аншлаг. Лучше, когда есть атмосфера и зрители, нежели когда вообще пустота. Не столь даже важно, за тебя болеют или за противника.

Конечно, приятнее, когда за тебя болеют, твои болельщики соперника перекрикивают, но в любом случае играть на такой арене – это кайф, это драйв. Хочется видеть живую атмосферу, а не мёртвые трибуны, пусть кричат, даже и не за нас.

– То есть почти 16 тысяч белорусов на трибунах вас вообще не пугают?

– А чего их бояться? Мы все почти татары. Это в плей-офф и докажем.

– «Мин яратам сине, Татарстан» лучше, чем «Седая ночь»?

– 100%. Хочется ещё послушать, и не раз, – сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.