Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов высказался о подготовке розыгрыша большинства перед вторым раундом плей-офф с минским «Динамо».

– Вы ушли с тренировки одним из последних. Компенсировали долгое отсутствие игр?

– Есть большое желание играть, все соскучились, ждём, когда наконец-то стартуют игры второго раунда. Будет интересно, соперник нам достался очень интересный. Все в нетерпении, хотим, желаем побеждать.

– Заметил, как много вы работали над большинством. Ключ к серии будет в неравных составах?

– Вполне возможно. В принципе, в плей-офф очень часто решаются матчи в неравных составах, если будем реализовывать игру в большинстве, наши шансы сильно возрастут. На победу, на проход в следующий раунд. Поэтому будем стараться, разбирать соперника, готовиться.

– Схема большинства будет меняться, либо вы скорее поправляли различные шероховатости в игре?

– Что касается большинства, будем пробовать. И пробовать, и удивлять. И удивлять, и удивляться сами. Стараемся подобрать ключи к обороне соперника, – сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.