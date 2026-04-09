Сафонов высказался о подготовке розыгрыша большинства перед вторым раундом плей-офф

Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов высказался о подготовке розыгрыша большинства перед вторым раундом плей-офф с минским «Динамо».

– Вы ушли с тренировки одним из последних. Компенсировали долгое отсутствие игр?
– Есть большое желание играть, все соскучились, ждём, когда наконец-то стартуют игры второго раунда. Будет интересно, соперник нам достался очень интересный. Все в нетерпении, хотим, желаем побеждать.

– Заметил, как много вы работали над большинством. Ключ к серии будет в неравных составах?
– Вполне возможно. В принципе, в плей-офф очень часто решаются матчи в неравных составах, если будем реализовывать игру в большинстве, наши шансы сильно возрастут. На победу, на проход в следующий раунд. Поэтому будем стараться, разбирать соперника, готовиться.

– Схема большинства будет меняться, либо вы скорее поправляли различные шероховатости в игре?
– Что касается большинства, будем пробовать. И пробовать, и удивлять. И удивлять, и удивляться сами. Стараемся подобрать ключи к обороне соперника, – сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ильёй Сафоновым читайте на «Чемпионате»:
«Будет приятно отправить Квартальнова в отпуск». Лидер «Ак Барса» — о минском «Динамо»
