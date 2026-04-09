«Пора начинать оправдывать надежды болельщиков!» Губернатор Хабаровского края — об «Амуре»

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин подвёл итоги встречи с игроками и руководством «Амура» и отметил невыполнение задачи по выходу в плей-офф.

«Пора начинать оправдывать надежды болельщиков! На встрече с хоккейным клубом «Амур» по итогам прошедшего сезона говорили именно об этом. Команда поднялась в турнирной таблице с 22-го места на 17-е. Но задачу клубу я ставил другую — выйти в плей-офф. И она не выполнена.

Из положительного могу отметить: команда хорошо работает с подрастающим поколением. «Амур» проводит отличные мастер-классы для детей в городах и отдалённых посёлках края. У «Амура» замечательные болельщики — на арене постоянные аншлаги, люди поддерживают свою команду. Но клуб нас разочаровывает.

Меры поддержки «Амура» снижать не будем. Но моя позиция такая: будет результат — будем меры поддержки наращивать. Это главное условие. Все жители Хабаровского края ждут от команды результат в следующем сезоне», — написал губернатор в своём официальном телеграм-канале.