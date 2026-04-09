Эван Бушар стал первым защитником «Эдмонтона» за последние 40 лет с 90 очками за сезон

Защитник «Эдмонтон Ойлерз» Эван Бушар отметился двумя результативными передачами в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (5:2) и вошёл в клубную историю.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 апреля 2026, четверг. 05:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Селебрини (Орлов, Смит) – 04:27 (pp)     1:1 Макдэвид (Бушар, Подколзин) – 06:18 (pp)     1:2 Подколзин (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 18:38 (pp)     1:3 Рословик (Макдэвид) – 23:33 (pp)     2:3 Шервуд (Веннберг, Эклунд) – 24:37     2:4 Макдэвид (Бушар, Экхольм) – 25:53     2:5 Макдэвид (Рословик) – 34:13    

Бушар стал первым защитником в истории «Эдмонтона», набравшим 90 очков за один сезон с тех пор, как это сделал Пол Коффи в сезоне-1985/1986. На счету Бушара в текущем сезоне 91 очко — 21 гол и 70 результативных передач.

Бушар стал лишь пятым защитником НХЛ в эпоху после локаута 2005 года, достигшим отметки в 90 очков за один сезон, присоединившись к Эрику Карлссону, Кейлу Макару, Куинну Хьюзу и Роману Йози.

Коффи завершил сезон-1985/1986 с лучшими в карьере показателями во всех атакующих категориях, забив 48 голов и сделав 90 результативных передач, что в сумме составляет 138 очков.

