Эван Бушар стал первым защитником «Эдмонтона» за последние 40 лет с 90 очками за сезон
Поделиться
Защитник «Эдмонтон Ойлерз» Эван Бушар отметился двумя результативными передачами в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (5:2) и вошёл в клубную историю.
НХЛ — регулярный чемпионат
09 апреля 2026, четверг. 05:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Селебрини (Орлов, Смит) – 04:27 (pp) 1:1 Макдэвид (Бушар, Подколзин) – 06:18 (pp) 1:2 Подколзин (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 18:38 (pp) 1:3 Рословик (Макдэвид) – 23:33 (pp) 2:3 Шервуд (Веннберг, Эклунд) – 24:37 2:4 Макдэвид (Бушар, Экхольм) – 25:53 2:5 Макдэвид (Рословик) – 34:13
Бушар стал первым защитником в истории «Эдмонтона», набравшим 90 очков за один сезон с тех пор, как это сделал Пол Коффи в сезоне-1985/1986. На счету Бушара в текущем сезоне 91 очко — 21 гол и 70 результативных передач.
Бушар стал лишь пятым защитником НХЛ в эпоху после локаута 2005 года, достигшим отметки в 90 очков за один сезон, присоединившись к Эрику Карлссону, Кейлу Макару, Куинну Хьюзу и Роману Йози.
Коффи завершил сезон-1985/1986 с лучшими в карьере показателями во всех атакующих категориях, забив 48 голов и сделав 90 результативных передач, что в сумме составляет 138 очков.
Комментарии
- 9 апреля 2026
-
11:45
-
11:25
-
11:05
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:50
-
09:30
-
09:20
-
09:15
-
09:00
-
08:40
-
08:30
-
08:20
-
07:56
-
07:50
-
07:30
-
06:33
-
05:28
-
05:12
-
04:50
-
04:07
-
02:45
-
00:27
-
00:17
- 8 апреля 2026
-
23:50
-
23:40
-
23:23
-
23:13
-
22:48
-
22:32
-
22:16
-
22:12
-
22:10