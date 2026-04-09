Эван Бушар стал первым защитником «Эдмонтона» за последние 40 лет с 90 очками за сезон

Защитник «Эдмонтон Ойлерз» Эван Бушар отметился двумя результативными передачами в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (5:2) и вошёл в клубную историю.

Бушар стал первым защитником в истории «Эдмонтона», набравшим 90 очков за один сезон с тех пор, как это сделал Пол Коффи в сезоне-1985/1986. На счету Бушара в текущем сезоне 91 очко — 21 гол и 70 результативных передач.

Бушар стал лишь пятым защитником НХЛ в эпоху после локаута 2005 года, достигшим отметки в 90 очков за один сезон, присоединившись к Эрику Карлссону, Кейлу Макару, Куинну Хьюзу и Роману Йози.

Коффи завершил сезон-1985/1986 с лучшими в карьере показателями во всех атакующих категориях, забив 48 голов и сделав 90 результативных передач, что в сумме составляет 138 очков.