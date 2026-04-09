Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник Никита Ефремов подписал новый контракт с «Адмиралом»

Комментарии

Защитник Никита Ефремов подписал новое соглашение с «Адмиралом». Новый контракт с защитником рассчитан до конца сезона-2027/2028 и носит односторонний характер, сообщает пресс-служба клуба.

Ефремов присоединился к «морякам» в январе текущего года в ходе обмена со «Спартаком». За «Адмирал» защитник провёл 19 матчей, в которых отметился тремя шайбами и одной результативной передачей. Показатель полезности «+3» — лучший среди игроков обороны и второй в команде.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги владивостокский «Адмирал» занял 11-е место в таблице Восточной конференции и не попал в плей-офф.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android