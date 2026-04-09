Ковальчук — о будущем Овечкина: Александр — взрослый дядя, никуда торопиться не будет

Бывший форвард сборной России и клубов НХЛ Илья Ковальчук высказался о будущем капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Ранее 40-летний форвард заявил, что летом примет решение о возможном продолжении карьеры в НХЛ.

«Овечкин – взрослый дядя, поэтому точно никуда торопиться не будет. Столько голов, сколько он забивает в солидном возрасте, говорит о том, что он в отличной форме. Поэтому он сам решит, сколько ему ещё играть, когда он закончит. Новая погоня за Гретцки? Наши североамериканские партнёры потом ещё придумают какие-то достижения. Все рекорды, что можно, он уже давно побил», – цитирует Ковальчука ТАСС.

Овечкин в списке лучших снайперов НХЛ с учётом плей-офф занимает второе место с 1005 голами, уступая Уэйну Гретцки (1016).