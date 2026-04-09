Главная Хоккей Новости

«Буду рассказывать об этом своим детям». Илья Протас — о дебюте в НХЛ в звене с Овечкиным

«Буду рассказывать об этом своим детям». Илья Протас — о дебюте в НХЛ в звене с Овечкиным
Комментарии

19-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Протас высказался о дебютном матче в НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:0). Белорусский форвард отметился результативной передачей и начал матч в стартовой пятёрке с братом Алексеем Протасом и Александром Овечкиным. После первой смены Овечкина в этом звене сменил Том Уилсон.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 апреля 2026, четверг. 02:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
0 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Бовиллье, Фехервари) – 13:22     0:2 Леонард (Уилсон) – 20:40     0:3 Фехервари (Строум, Сурдиф) – 22:53     0:4 Хатсон (Протас, Протас) – 56:10    

«Когда мечтал об этом, думал, что нас с братом, наверное, выберут на драфте в один клуб. Когда это произошло, это было что-то такое, что не укладывалось у меня в голове. И когда я играл в АХЛ в этом сезоне, конечно, думал, чтобы сыграть вместе с братом в НХЛ. Так рад, что моя мечта сбылась.

Было невероятно начать матч в звене с братом и Ови. Когда ребята прочитали стартовый состав, и я услышал своё имя, брата и Большого Парня, немного занервничал и задрожал. Это было особенное событие. После этой смены ни на секунду не мог поверить своим глазам. Это запомнится на всю жизнь и будет тем, о чём буду рассказывать своим детям. Для меня это очень, очень важно», — цитирует Протаса пресс-служба клуба.

