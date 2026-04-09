Главный тренер «Монреаля» отреагировал на случайное ругательство Демидова в интервью

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Мартен Сан-Луи высказался о вчерашнем интервью нападающего Ивана Демидова, где россиянин случайно выругался по-английски. У россиянина спросили, как он чувствует себя спустя год игры в Национальной хоккейной лиге. Демидов сказал: «Оу, чёрт… Извините».

«Это, наверное, самое близкое, что он когда-либо говорил по-французски», — цитирует Сан-Луи пресс-служба клуба.

Демидов в 2024 году был выбран на драфте НХЛ клубом «Монреаль Канадиенс» под пятым номером. Игрок дебютировал в НХЛ под конец прошлого регулярного чемпионата 14 апреля 2025 года. Всего в НХЛ российский нападающий провёл 80 матчей в регулярке и набрал 63 (19+44) очка.