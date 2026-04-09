Владимир Крикунов рассказал, чего не хватает в игре ЦСКА в этом сезоне

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов высказался об игре ЦСКА. Московские армейцы начали серию второго раунда Кубка Гагарина с поражения от «Авангарда» (0:3).

«Никитин уже перестроил ЦСКА, но им немного не хватает бомбардиров. Маловато забивают москвичи, хотя иногда бывает по пять шайб, но в основном около двух голов. Оборона у ЦСКА хорошая. Чтобы добавить в атаке, нужно дать игрокам побольше свободы. Вряд ли для Никитина противостояние с «Авангардом» очень особенное и принципиальное, потому что он давно уже не в Омске. Если бы он играл с «Локомотивом», принципиальность была бы», – цитирует Крикунова Metaratings.