Владимир Крикунов рассказал, чего не хватает в игре ЦСКА в этом сезоне

Владимир Крикунов рассказал, чего не хватает в игре ЦСКА в этом сезоне
Заслуженный тренер России Владимир Крикунов высказался об игре ЦСКА. Московские армейцы начали серию второго раунда Кубка Гагарина с поражения от «Авангарда» (0:3).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
08 апреля 2026, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Окулов (Потуральски, Шарипзянов) – 11:49 (5x4)     2:0 Маклауд (Фьоре) – 34:32 (4x5)     3:0 Окулов – 59:46 (en)    

«Никитин уже перестроил ЦСКА, но им немного не хватает бомбардиров. Маловато забивают москвичи, хотя иногда бывает по пять шайб, но в основном около двух голов. Оборона у ЦСКА хорошая. Чтобы добавить в атаке, нужно дать игрокам побольше свободы. Вряд ли для Никитина противостояние с «Авангардом» очень особенное и принципиальное, потому что он давно уже не в Омске. Если бы он играл с «Локомотивом», принципиальность была бы», – цитирует Крикунова Metaratings.

