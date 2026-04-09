«Металлург» — «Торпедо»: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 9 апреля, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» пройдёт первый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» примет нижегородское «Торпедо». Встреча начнётся в 17:00 мск. Счёт в серии — 0-0. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию игры.

В прошедшем регулярном чемпионате «Металлург» одержал две уверенные победы над «Торпедо» со счётом 5:1 и 4:1. В первом раунде Кубка Гагарина магнитогорцы в пяти матчах обыграли «Сибирь». Нижегородцы в пяти встречах первого раунда прошли «Северсталь».

Это будет первая серия плей-офф в истории КХЛ между «Металлургом» и «Торпедо».