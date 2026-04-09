«Динамо» Мн — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 9 апреля, в Минске на стадионе «Минск-Арена» пройдёт первый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» примет казанский «Ак Барс». Встреча начнётся в 19:30 мск. Счёт в серии — 0-0. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию игры.

В прошедшем регулярном чемпионате минское «Динамо» одержало две победы над «Ак Барсом» со счётом 4:3 и 7:3. В первом раунде Кубка Гагарина минчане в четырёх матчах обыграли московское «Динамо». Казанцы в пяти встречах первого раунда прошли «Трактор».

Это будет первая серия плей-офф в истории КХЛ между «Ак Барсом» и минским «Динамо».