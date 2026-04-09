Быков — о серии «Авангард» — ЦСКА: хотелось бы увидеть здесь семь матчей

Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков считает, что серия с «Авангардом» во втором раунде Кубка Гагарина будет принципиальной для главного тренера ЦСКА Игоря Никитина. В первом матче серии ЦСКА уступил со счетом 0:3.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
08 апреля 2026, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Окулов (Потуральски, Шарипзянов) – 11:49 (5x4)     2:0 Маклауд (Фьоре) – 34:32 (4x5)     3:0 Окулов – 59:46 (en)    

«Никитин знает оба клуба. Безусловно, это противостояние будет для него принципиальным. Плюс накладывается задача побеждать в каждом матче, выходить в плей-офф, чтобы стать чемпионом.

В ситуации с Никитиным это будет вдвойне интересно. Хотелось бы увидеть семь матчей в этой серии, хотя тренерским штабам обеих команд хочется выиграть в четырёх играх», – цитирует Быкова Metaratings.

