Быков — о серии «Авангард» — ЦСКА: хотелось бы увидеть здесь семь матчей

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков считает, что серия с «Авангардом» во втором раунде Кубка Гагарина будет принципиальной для главного тренера ЦСКА Игоря Никитина. В первом матче серии ЦСКА уступил со счетом 0:3.

«Никитин знает оба клуба. Безусловно, это противостояние будет для него принципиальным. Плюс накладывается задача побеждать в каждом матче, выходить в плей-офф, чтобы стать чемпионом.

В ситуации с Никитиным это будет вдвойне интересно. Хотелось бы увидеть семь матчей в этой серии, хотя тренерским штабам обеих команд хочется выиграть в четырёх играх», – цитирует Быкова Metaratings.