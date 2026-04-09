«У этой команды был потенциал». Равиль Якубов — о выступлении «Динамо» в сезоне

Старший тренер московского «Динамо» Равиль Якубов высказался о работе в тренерском штабе бело-голубых и сравнил эту команду с чемпионским ЦСКА, с которым он выиграл три Кубка Гагарина. «Динамо» завершило сезон сухим поражением от минского «Динамо» в первом раунде плей-офф.

— Как оцените эти два месяца работы в «Динамо» в штабе Вячеслава Козлова?
— Это был полезный, местами экстремальный опыт. Ну а все оценки сезону команды даны на недавней пресс-конференции руководства и главного тренера «Динамо». Со своей стороны хотел бы поблагодарить болельщиков «Динамо», в каждом матче они были шестым игроком команды. Как и три десятка лет назад, когда мы завоевали четыре титула, у «Динамо» мощнейшая поддержка.

— Нынешняя команда слабее того ЦСКА, с которым вы трижды брали Кубки Гагарина?
— Сравнивать команды – неблагодарное дело. Но у нынешнего «Динамо» был определённый потенциал, начиная с главной линии — вратарской. Увы, не удалось его реализовать, но это отдельный разговор — внутри команды и клуба, — цитирует Якубова Russia-Hockey.ru.

