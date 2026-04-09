«У него особый талант, он один из лучших в НХЛ». Макдэвид восхитился игрой Селебрини
Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид похвалил 19-летнего форварда «Сан-Хосе Шаркс» Маклина Селебрини. В матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон» обыграл «Сан-Хосе» со счётом 5:2. Оба хоккеиста играли в одном звене за сборную Канады на прошедшей Олимпиаде — 2026.
НХЛ — регулярный чемпионат
09 апреля 2026, четверг. 05:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Селебрини (Орлов, Смит) – 04:27 (pp) 1:1 Макдэвид (Бушар, Подколзин) – 06:18 (pp) 1:2 Подколзин (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 18:38 (pp) 1:3 Рословик (Макдэвид) – 23:33 (pp) 2:3 Шервуд (Веннберг, Эклунд) – 24:37 2:4 Макдэвид (Бушар, Экхольм) – 25:53 2:5 Макдэвид (Рословик) – 34:13
«Играть против лучших в лиге всегда непросто, а он один из лучших. Один из лучших в нашей лиге. У него особый талант. Я определённо предпочитаю, чтобы Селебрини играл в моём звене, а не против меня (улыбается). Маклин отлично делает много вещей, на изучение которых в этой лиге уходят годы — похоже, он сразу всё понял. Поэтому продолжаю повторять, что не могу сказать достаточно, насколько он хорош», – цитирует Макдэвида Sportskeeda.
