«У него особый талант, он один из лучших в НХЛ». Макдэвид восхитился игрой Селебрини

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид похвалил 19-летнего форварда «Сан-Хосе Шаркс» Маклина Селебрини. В матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон» обыграл «Сан-Хосе» со счётом 5:2. Оба хоккеиста играли в одном звене за сборную Канады на прошедшей Олимпиаде — 2026.

«Играть против лучших в лиге всегда непросто, а он один из лучших. Один из лучших в нашей лиге. У него особый талант. Я определённо предпочитаю, чтобы Селебрини играл в моём звене, а не против меня (улыбается). Маклин отлично делает много вещей, на изучение которых в этой лиге уходят годы — похоже, он сразу всё понял. Поэтому продолжаю повторять, что не могу сказать достаточно, насколько он хорош», – цитирует Макдэвида Sportskeeda.