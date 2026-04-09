Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Патрик — о будущем Овечкина: не уверен, что он действительно знает, чего хочет

Комментарии

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик прокомментировал будущее российского капитана Александра Овечкина в клубе.

«Я не знаю его намерений. Кроме того, он сказал нам, что хочет дождаться межсезонья, чтобы принять решение, которое я полностью понимаю и уважаю. Я действительно не знаю. Я не уверен, что в глубине души он действительно знает, чего хочет.

Мы продолжим помогать ему и поддерживать его в процессе принятия решения, как только сможем. И когда он будет готов рассказать нам, мы будем готовы выслушать», — приводит слова Патрика The Athletic.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, в 2018‑м он стал обладателем Кубка Стэнли.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android