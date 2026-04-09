Патрик — о будущем Овечкина: не уверен, что он действительно знает, чего хочет

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик прокомментировал будущее российского капитана Александра Овечкина в клубе.

«Я не знаю его намерений. Кроме того, он сказал нам, что хочет дождаться межсезонья, чтобы принять решение, которое я полностью понимаю и уважаю. Я действительно не знаю. Я не уверен, что в глубине души он действительно знает, чего хочет.

Мы продолжим помогать ему и поддерживать его в процессе принятия решения, как только сможем. И когда он будет готов рассказать нам, мы будем готовы выслушать», — приводит слова Патрика The Athletic.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, в 2018‑м он стал обладателем Кубка Стэнли.