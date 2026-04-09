Роман Ротенберг: Эррол Маск впечатлён, что в России такие замечательные спорткомплексы

Член совета директоров московского «Динамо», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг высказался про общение с отцом американского предпринимателя Илона Маска Эрролом Маском.

«Нам удалось пообщаться, обсудили, что хоккей надо развивать. Эррол был на играх в 1972 году, ходил на игры в Северной Америке, посетил матч в Татарстане. Он впечатлён, что такие замечательные спортивные комплексы в России, инфраструктура по времени. Ещё встретимся, поговорим в целом о развитии хоккея и, возможно, о перспективах сотрудничества с ЮАР», — приводит слова Ротенберга «РИА Новости Спорт».

Ранее Роман Ротенберг сыграл в гала-матче в честь Дня космонавтики под руководством Эррола Маска.