«Взрывные, просто выдающиеся навыки». Форвард «Монреаля» — об Иване Демидове

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Филлип Дано высоко оценил игру российского форварда Ивана Демидова.

«Я вижу зрелого молодого игрока. Я вижу взрывные, просто выдающиеся навыки, его контроль катания невероятный. Набрать более 60 очков, играя не так много времени, но выкладываться на полную — он будет мастером своего дела», — приводит слова Дано журналист Эрик Энджелс на своей странице в социальной сети Х.

Демидов в 2024 году был выбран на драфте НХЛ клубом «Монреаль Канадиенс» под пятым номером. Игрок дебютировал в НХЛ под конец прошлого регулярного чемпионата, 14 апреля 2025 года. Всего в текущем сезоне российский нападающий провёл 78 матчей и набрал 61(18+43) очко.

