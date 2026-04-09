Главная Хоккей Новости

Каменский о номинации Овечкина: ценится не результат, а отношение к хоккею, любовь к нему

Каменский о номинации Овечкина: ценится не результат, а отношение к хоккею, любовь к нему
Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский высказался о номинации капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на «Билл Мастертон Трофи», который ежегодно вручается игроку лиги, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею.

«Это всё-таки номинация за преданность хоккею. Овечкин — преданный хоккею человек, приносящий его популяризации огромную пользу. Там видят, как он профессионально относится к игре, любит хоккей, рекламирует его и вносит в развитие мирового хоккея большой вклад. Здесь ценится не результат, а отношение к хоккею, любовь к нему», — цитирует Каменского ТАСС.

