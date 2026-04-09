Защитник «Нью-Джерси» Люк Хьюз выбыл до конца сезона из-за предстоящей операции

Пресс-служба «Нью-Джерси Дэвилз» объявила о том, что защитник Люк Хьюз выбыл из строя до конца сезона, чтобы провести операцию и начать реабилитацию в межсезонье. У «дьяволов», потерявших шансы на плей-офф, в текущем регулярном сезоне осталось четыре игры.

В команде не уточнили характер травмы. Хьюз провёл 68 игр в этом сезоне, набрав 35 (6+29) очков. 22-летний Хьюз подписал семилетний контракт на сумму $ 63 млн перед началом сезона-2025/2026.

Вероятно, из-за операции Хьюз лишится возможности сыграть за США на чемпионате мира 2026 года, который начнётся 15 мая в Швейцарии.

Ранее российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк высказался об успешной операции.

