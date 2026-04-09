К. Сафронов: болельщики СКА ждали, что атакующий хоккей Ларионова принесёт плоды

Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов высказался о результатах армейцев в текущем сезоне КХЛ, а также оценил вылет команды из первого раунда Кубка Гагарина.

«Результаты сезона разочаровали. Болельщики ждали, что атакующий хоккей Ларионова принесёт плоды. Но почти сразу команда стала испытывать проблемы с результативностью. Особенно в первой части сезона. После назначений Бабенко и Тамбиева игра СКА улучшилась. Но в самом начале серии с ЦСКА стало понятно, что СКА чего-то не хватает. СКА надо разобраться, почему так часто менялись вратари, и дать оценку летним трансферам. А после этого дать разъяснения по этим вопросам болельщикам», — цитирует Сафронова Metaratings.