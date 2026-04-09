«В этой паре играет один из участников финала». Андронов — о серии «Авангард» — ЦСКА

Олимпийский чемпион Сергей Андронов высказался о серии 1/4 финала Кубка Гагарина между «Авангардом» и ЦСКА (1-0).

«Я считаю, что в этой паре играет один из участников финала Кубка Гагарина. Я вижу, как «Авангард» весь сезон шёл, как они строят свою игру. То есть это простой хоккей, но очень высокий темп, все 60 минут. Я вижу, как ЦСКА строился по этому сезону. Да, у них были большие проблемы в начале, но там были определённые предпосылки к этому – поменялся тренерский штаб, много игроков пришло-ушло. Но к плей-офф они пришли именно в той модели, которую они видели. Сделали точечные усиления в дедлайн, которые, в принципе, очень им подошли. Они раздали роли многим ребятам, ребята их приняли.

Обе команды получили хорошие шишки в первом раунде, ЦСКА играл в овертаймах, сравнивал в концовках, Нижнекамск «Авангарду» тоже задал хорошую трёпку. Мои предпочтения понятны – я буду болеть за ЦСКА в любом случае. И для меня вопрос, сможет ли ЦСКА выдержать этот постоянный темп, который «Авангард» пропагандирует. Очень «навалистый», такой североамериканский стиль», — цитирует Андронова сайт КХЛ.