«Металлург» с минимальным преимуществом одолел «Торпедо» на старте серии плей-офф КХЛ
В Ярославле прошёл первый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал на своём льду нижегородское «Торпедо». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:3. Счёт в серии – 1:0 в пользу уральского клуба.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
09 апреля 2026, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 3
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Вовченко (Барак, Толчинский) – 03:22 (5x5) 2:0 Ткачёв (Паливко) – 06:16 (5x5) 2:1 Фирстов (Гараев, Конюшков) – 12:39 (5x3) 2:2 Атанасов (Ткачёв, Науменков) – 15:18 (5x5) 3:2 Паливко (Исхаков) – 27:37 (5x5) 4:2 Михайлис (Исхаков) – 29:21 (5x5) 4:3 Фирстов (Конюшков, Сизов) – 34:45 (5x5)
В составе «Металлурга» голы на свой счёт записали Даниил Вовченко, Владимир Ткачёв, Данила Паливко, Никита Михайлис. У «Торпедо» шайбы забросили Владислав Фирстов (дубль), Василий Атанасов.
Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 11, 11, 15, 17*, 19*, 21* апреля.
* — при необходимости.
- 9 апреля 2026
