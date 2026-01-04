Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Металлург – Торпедо, результат первого матча 9 апреля 2026, счет 4:3, плей-офф КХЛ 2025-2026 (1/4 финала, Кубок Гагарина)

«Металлург» с минимальным преимуществом одолел «Торпедо» на старте серии плей-офф КХЛ
Комментарии

В Ярославле прошёл первый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал на своём льду нижегородское «Торпедо». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:3. Счёт в серии – 1:0 в пользу уральского клуба.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
09 апреля 2026, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 3
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Вовченко (Барак, Толчинский) – 03:22 (5x5)     2:0 Ткачёв (Паливко) – 06:16 (5x5)     2:1 Фирстов (Гараев, Конюшков) – 12:39 (5x3)     2:2 Атанасов (Ткачёв, Науменков) – 15:18 (5x5)     3:2 Паливко (Исхаков) – 27:37 (5x5)     4:2 Михайлис (Исхаков) – 29:21 (5x5)     4:3 Фирстов (Конюшков, Сизов) – 34:45 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В составе «Металлурга» голы на свой счёт записали Даниил Вовченко, Владимир Ткачёв, Данила Паливко, Никита Михайлис. У «Торпедо» шайбы забросили Владислав Фирстов (дубль), Василий Атанасов.

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 11, 11, 15, 17*, 19*, 21* апреля.

* — при необходимости.

Календарь Кубка Гагарина - 2026
Таблица Кубка Гагарина - 2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android