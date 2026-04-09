Коннор Макдэвид минимально опережает Никиту Кучерова по очкам после олимпийского перерыва

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид минимально опережает российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова по очкам после олимпийского перерыва, сообщает Sportsnet.

На счету канадского хоккеиста 37 очков после 21 встречи. Никита Кучеров делит второе место с Джеком Хьюзом из «Нью-Джерси Дэвилз». У хоккеистов по 36 баллов.

Напомним, первое место в гонке бомбардиров занимает Коннор Макдэвид со 133 очками. На втором месте находится Никита Кучеров, на счету которого 127 баллов. На третьей строчке располагается Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш») — в его активе 123 очка.

Ранее Макдэвид вышел на второе место в истории НХЛ по очкам среди игроков в возрасте до 30 лет.