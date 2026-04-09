Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Коннор Макдэвид минимально опережает Никиту Кучерова по очкам после олимпийского перерыва

Коннор Макдэвид минимально опережает Никиту Кучерова по очкам после олимпийского перерыва
Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид минимально опережает российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова по очкам после олимпийского перерыва, сообщает Sportsnet.

На счету канадского хоккеиста 37 очков после 21 встречи. Никита Кучеров делит второе место с Джеком Хьюзом из «Нью-Джерси Дэвилз». У хоккеистов по 36 баллов.

Напомним, первое место в гонке бомбардиров занимает Коннор Макдэвид со 133 очками. На втором месте находится Никита Кучеров, на счету которого 127 баллов. На третьей строчке располагается Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш») — в его активе 123 очка.

Ранее Макдэвид вышел на второе место в истории НХЛ по очкам среди игроков в возрасте до 30 лет.

Материалы по теме
Макдэвид вышел на второе место в истории НХЛ по очкам среди игроков в возрасте до 30 лет
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android