Плющев: «Авангард» в первом матче серии с ЦСКА сделал заявку на Кубок Гагарина
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев оценил старт серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 «Авангард» — ЦСКА (1-0).
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
08 апреля 2026, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Окулов (Потуральски, Шарипзянов) – 11:49 (5x4) 2:0 Маклауд (Фьоре) – 34:32 (4x5) 3:0 Окулов – 59:46 (en)
— Понравился ли вам матч «Авангарда» с ЦСКА, и можно ли уже называть омский клуб фаворитом серии?
— В плей‑офф на первое место выходит результат, что влияет на зрелищность. Нельзя сказать, что получилась фееричная игра. «Авангард» достаточно уверенно победил армейцев и сделал определённую заявку на Кубок Гагарина.
Что касается дальнейшего — посмотрим, что будет. По первому матчу сложно что‑либо определить. Но победитель Кубка Гагарина будет с Востока, — цитирует Плющева «Матч ТВ».
