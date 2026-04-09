Исаков — о поражении от «Металлурга»: «Торпедо» сыграло робко, могли лучше

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался о поражении в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 с «Металлургом» (3:4, 0-1).

— Первый матч сложился не так, как хотели. Немного робко сыграли, могли лучше. Серия только начинается, готовимся к следующей игре.

— Есть то, чем вы довольны сегодня?

— Меня расстроило, что дуплетом два раза пропускали. А так да, хорошо, что команда продолжает играть и терпеливо выполнять задание.

— Почему так тяжело вошли в игру?

— Небольшая робость. Это второй раунд, нужно друг перед другом поиграть мышцами, показать, на что способны. Уверен, со следующего матча градус ответственности спадёт, игра станет более качественной, — передаёт слова Исакова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.