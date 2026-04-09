Исаков — о поражении от «Металлурга»: «Торпедо» сыграло робко, могли лучше
Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался о поражении в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 с «Металлургом» (3:4, 0-1).
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
09 апреля 2026, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 3
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Вовченко (Барак, Толчинский) – 03:22 (5x5) 2:0 Ткачёв (Паливко) – 06:16 (5x5) 2:1 Фирстов (Гараев, Конюшков) – 12:39 (5x3) 2:2 Атанасов (Ткачёв, Науменков) – 15:18 (5x5) 3:2 Паливко (Исхаков) – 27:37 (5x5) 4:2 Михайлис (Исхаков) – 29:21 (5x5) 4:3 Фирстов (Конюшков, Сизов) – 34:45 (5x5)
— Первый матч сложился не так, как хотели. Немного робко сыграли, могли лучше. Серия только начинается, готовимся к следующей игре.
— Есть то, чем вы довольны сегодня?
— Меня расстроило, что дуплетом два раза пропускали. А так да, хорошо, что команда продолжает играть и терпеливо выполнять задание.
— Почему так тяжело вошли в игру?
— Небольшая робость. Это второй раунд, нужно друг перед другом поиграть мышцами, показать, на что способны. Уверен, со следующего матча градус ответственности спадёт, игра станет более качественной, — передаёт слова Исакова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
