Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Разин — о победе над «Торпедо»: дали почувствовать, что с нами можно играть

Разин — о победе над «Торпедо»: дали почувствовать, что с нами можно играть
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о победном матче в серии плей-офф КХЛ с нижегородским «Торпедо» (4:3, 1-0).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
09 апреля 2026, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 3
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Вовченко (Барак, Толчинский) – 03:22 (5x5)     2:0 Ткачёв (Паливко) – 06:16 (5x5)     2:1 Фирстов (Гараев, Конюшков) – 12:39 (5x3)     2:2 Атанасов (Ткачёв, Науменков) – 15:18 (5x5)     3:2 Паливко (Исхаков) – 27:37 (5x5)     4:2 Михайлис (Исхаков) – 29:21 (5x5)     4:3 Фирстов (Конюшков, Сизов) – 34:45 (5x5)    

«Неоднозначная игра. Хорошее начало, забивать надо было третий гол, но дали почувствовать «Торпедо», что с нами можно играть. Это, конечно, плохо, но в третьем периоде сыграли надёжно, пропустили только одну контратаку», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии 1/4 финала Кубка Гагарина состоятся 11, 13, 15, 17*, 19*, 21* апреля.

* — при необходимости.

