Разин — о победе над «Торпедо»: дали почувствовать, что с нами можно играть

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о победном матче в серии плей-офф КХЛ с нижегородским «Торпедо» (4:3, 1-0).

«Неоднозначная игра. Хорошее начало, забивать надо было третий гол, но дали почувствовать «Торпедо», что с нами можно играть. Это, конечно, плохо, но в третьем периоде сыграли надёжно, пропустили только одну контратаку», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии 1/4 финала Кубка Гагарина состоятся 11, 13, 15, 17*, 19*, 21* апреля.

* — при необходимости.