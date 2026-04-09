Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Тут не театр». Разин — о том, почему «Торпедо» отыгралось со счёта 0:2
Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победного матча в серии плей-офф КХЛ с нижегородским «Торпедо» (4:3, 1-0) рассказал, почему магнитогорский клуб упустил преимущество в две шайбы.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
09 апреля 2026, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 3
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Вовченко (Барак, Толчинский) – 03:22 (5x5)     2:0 Ткачёв (Паливко) – 06:16 (5x5)     2:1 Фирстов (Гараев, Конюшков) – 12:39 (5x3)     2:2 Атанасов (Ткачёв, Науменков) – 15:18 (5x5)     3:2 Паливко (Исхаков) – 27:37 (5x5)     4:2 Михайлис (Исхаков) – 29:21 (5x5)     4:3 Фирстов (Конюшков, Сизов) – 34:45 (5x5)    

— Что случилось после 2:0? Расслабились?
— Первый гол из-за глупейшего удаления, пропустили «три на пять». Второй – тоже глупость. Бывает такое. Вы же не хотите счёта 1:0?

— Не беспокоитесь из-за этого?
— Если бы не удаление и игра «три на пять», а гол в формате «пять на три», было бы 3:0. Тут не театр, где всё запланировано, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Следующие матчи серии 1/4 финала Кубка Гагарина состоятся 11, 13, 15, 17*, 19*, 21* апреля.

* — при необходимости.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android