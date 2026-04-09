«Тут не театр». Разин — о том, почему «Торпедо» отыгралось со счёта 0:2

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победного матча в серии плей-офф КХЛ с нижегородским «Торпедо» (4:3, 1-0) рассказал, почему магнитогорский клуб упустил преимущество в две шайбы.

— Что случилось после 2:0? Расслабились?

— Первый гол из-за глупейшего удаления, пропустили «три на пять». Второй – тоже глупость. Бывает такое. Вы же не хотите счёта 1:0?

— Не беспокоитесь из-за этого?

— Если бы не удаление и игра «три на пять», а гол в формате «пять на три», было бы 3:0. Тут не театр, где всё запланировано, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Следующие матчи серии 1/4 финала Кубка Гагарина состоятся 11, 13, 15, 17*, 19*, 21* апреля.

* — при необходимости.