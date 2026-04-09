«Тут не театр». Разин — о том, почему «Торпедо» отыгралось со счёта 0:2
Поделиться
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победного матча в серии плей-офф КХЛ с нижегородским «Торпедо» (4:3, 1-0) рассказал, почему магнитогорский клуб упустил преимущество в две шайбы.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
09 апреля 2026, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 3
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Вовченко (Барак, Толчинский) – 03:22 (5x5) 2:0 Ткачёв (Паливко) – 06:16 (5x5) 2:1 Фирстов (Гараев, Конюшков) – 12:39 (5x3) 2:2 Атанасов (Ткачёв, Науменков) – 15:18 (5x5) 3:2 Паливко (Исхаков) – 27:37 (5x5) 4:2 Михайлис (Исхаков) – 29:21 (5x5) 4:3 Фирстов (Конюшков, Сизов) – 34:45 (5x5)
— Что случилось после 2:0? Расслабились?
— Первый гол из-за глупейшего удаления, пропустили «три на пять». Второй – тоже глупость. Бывает такое. Вы же не хотите счёта 1:0?
— Не беспокоитесь из-за этого?
— Если бы не удаление и игра «три на пять», а гол в формате «пять на три», было бы 3:0. Тут не театр, где всё запланировано, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
Следующие матчи серии 1/4 финала Кубка Гагарина состоятся 11, 13, 15, 17*, 19*, 21* апреля.
* — при необходимости.
