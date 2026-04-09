Игумнов опубликовал фото ноги в гипсе, форвард «Авангарда» находится в Германии

Нападающий «Авангарда» Иван Игумнов опубликовал фото ноги в гипсе. Игрок омского клуба находится в Мюнхене, Германия.

Фото: Личный архив Ивана Игумнова

Игумнов получил травму 26 марта во втором матче серии плей-офф КХЛ с «Нефтехимиком» (3:4 2ОТ). Форвард попал под силовой приём нападающего команды из Нижнекамска Матвея Надворного. Голеностоп игрока омичей неестественно вывернулся после удара о борт.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В минувшем регулярном чемпионате он провел 65 матчей и набрал 11 (5+6) очков. В плей-офф в его активе две игры.

Ранее о травме Игумнова высказался главный тренер «Авангарда» Ги Буше.