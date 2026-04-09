Александр Лукашенко со шпицем Умкой посетил игру минского «Динамо» в плей-офф КХЛ
Поделиться
В эти минуты в Минске на стадионе «Минск-Арена» проходит первый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимает казанский «Ак Барс». Идёт второй период, счёт 1:0 в пользу гостей. Счёт в серии — 0-0. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию игры.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
09 апреля 2026, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Перерыв
0 : 1
Ак Барс
Казань
0:1 Пустозёров (Дыняк, Фальковский) – 25:19 (5x5)
Игру посетил президент Беларуси Александр Лукашенко. Вместе с ним на трибуне находились экс-глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков и шпиц Умка.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Напомним, Лукашенко со шпицем также посещал первую игру минского «Динамо» с московскими одноклубниками в первом раунде Кубка Гагарина.
Комментарии
- 9 апреля 2026
-
20:52
-
20:36
-
20:20
-
20:01
-
19:59
-
19:49
-
19:33
-
19:21
-
18:47
-
18:28
-
18:12
-
17:50
-
17:30
-
17:12
-
16:47
-
16:30
-
16:14
-
15:50
-
15:30
-
15:10
-
14:50
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:35
-
13:15
-
13:00
-
12:35
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:25
-
11:05
-
10:45
-
10:30