Александр Лукашенко со шпицем Умкой посетил игру минского «Динамо» в плей-офф КХЛ

В эти минуты в Минске на стадионе «Минск-Арена» проходит первый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимает казанский «Ак Барс». Идёт второй период, счёт 1:0 в пользу гостей. Счёт в серии — 0-0. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию игры.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
09 апреля 2026, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Перерыв
0 : 1
Ак Барс
Казань
0:1 Пустозёров (Дыняк, Фальковский) – 25:19 (5x5)    

Игру посетил президент Беларуси Александр Лукашенко. Вместе с ним на трибуне находились экс-глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков и шпиц Умка.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, Лукашенко со шпицем также посещал первую игру минского «Динамо» с московскими одноклубниками в первом раунде Кубка Гагарина.

