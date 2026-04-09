Фетисов: пока я не вижу предпосылок для участия в Олимпийских играх 2028 года

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов скептически относится к возможному возвращению России на Олимпийские игры 2028 с флагом и гимном.

Ранее в СМИ появилась информация, что руководство Национального олимпийского комитета Латвии на встрече с президентом МОК в числе прочего резко выступило против возвращения России на международную арену.

«Если бы МОК хотел видеть наших спортсменов на Олимпийских играх, то мы бы давно в них участвовали — и в 2024 году, и в 2026-м. Может быть, это какая-то запланированная история. И я не думаю, что это только позиция Латвии, в МОК ведь входят все страны. Если бы это было общее голосование вместе с нашими партнёрами, то мог бы быть другой результат. А это происходит в организации, которая, по сути, ни в чём не поменялась, и все её члены находятся в одной и той же обойме.

По моему мнению, нам обольщаться не приходится. Я понимаю, что наши коллеги обращаются к конгрессменам США, чтобы они как-то повлияли на изменение ситуации. Но решение ведь принимает не страна, которая проводит Олимпийские игры, а Международный олимпийский комитет. И ничто не мешало раньше членам МОК принять решение о нашем участии в Олимпиадах и с флагом, и с гимном. Я готов ошибаться, но пока я не вижу предпосылок для участия в Олимпийских играх 2028 года», — цитирует Фетисова «РИА Новости Спорт».