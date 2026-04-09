Карбери — о будущем Овечкина: если он решит уйти, мы обнимемся и выпьем холодного пива

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о будущем российского капитана столичного клуба Александра Овечкина.

«Мы поддержим Ови. Как бы он ни захотел уйти, он заслужил это право. Пусть он не спешит и примет лучшее решение для своей семьи. Я полностью его в этом поддерживаю.

Если он захочет вернуться в следующем сезоне, мы примем его с распростёртыми объятиями. Он наш капитан! Если же он всё-таки решит уйти из хоккея, то я поддержу его, мы обнимемся и выпьем холодного пива. Возможно, это последний сезон величайшего форварда в истории, и у меня была возможность тренировать команду, когда он побил рекорд. Это нечто очень особенное.

В последние годы все видели, что Алекс способен на всё, чего, казалось бы, не мог достичь. У него была голевая засуха, а потом он забросил девять шайб в 12 играх. Теперь вот ему 40 лет, а он снова забивает 30 голов за сезон. Остается лишь качать головой. В НХЛ довольно сложно забросить даже 10 шайб за сезон, а Ови забивает 30 в 40 лет. С учётом того, что лига становится лучше и быстрее, он идёт против логики», — цитирует Карбери пресс-служба «Вашингтона».

Материалы по теме
Патрик — о будущем Овечкина: не уверен, что он действительно знает, чего хочет
