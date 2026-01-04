«Ак Барс» в гостях победил минское «Динамо» и лидирует в серии Кубка Гагарина

В Минске, Беларусь, прошёл первый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало на своём льду казанский «Ак Барс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:1. Счёт в серии – 1-0 в пользу казанского клуба.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. На шестой минуте второго периода Алексей Пустозёров с передач Никиты Дыняка и Степана Фальковского забросил шайбу в составе «Ак Барса». На 18-й минуте третьего периода Пустозёров забросил вторую шайбу гостей, оформив дубль. Спустя 21 секунду Вадим Мороз сократил отставание «Динамо» в счёте, однако на большее команды не хватило.

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 11, 13, 15, 17*, 19*, 21* апреля.

* — при необходимости.