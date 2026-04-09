В розыгрыше Кубка Гагарина — 2026 не осталось команд без поражений

В Минске, Беларусь, прошёл первый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало на своём льду казанский «Ак Барс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:1. Счёт в серии – 1-0 в пользу казанского клуба.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
09 апреля 2026, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Пустозёров (Дыняк, Фальковский) – 25:19 (5x5)     0:2 Пустозёров (Лямкин) – 57:50 (en)     1:2 Мороз (Шипачёв, Галиев) – 58:11 (5x5)    

После данной встречи в розыгрыше Кубка Гагарина — 2026 не осталось команд без поражений. Напомним, в первом раунде плей-офф КХЛ минчане с сухим счётом одолели московское «Динамо» (4-0).

Отметим, что плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи данной серии состоятся 11, 13, 15, 17*, 19*, 21* апреля.

* — при необходимости.

Календарь Кубка Гагарина - 2026
Сетка Кубка Гагарина - 2026
Материалы по теме
«Ак Барс» в гостях победил минское «Динамо» и лидирует в серии Кубка Гагарина
