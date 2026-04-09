В розыгрыше Кубка Гагарина — 2026 не осталось команд без поражений
Поделиться
В Минске, Беларусь, прошёл первый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало на своём льду казанский «Ак Барс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:1. Счёт в серии – 1-0 в пользу казанского клуба.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
09 апреля 2026, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Пустозёров (Дыняк, Фальковский) – 25:19 (5x5) 0:2 Пустозёров (Лямкин) – 57:50 (en) 1:2 Мороз (Шипачёв, Галиев) – 58:11 (5x5)
После данной встречи в розыгрыше Кубка Гагарина — 2026 не осталось команд без поражений. Напомним, в первом раунде плей-офф КХЛ минчане с сухим счётом одолели московское «Динамо» (4-0).
Отметим, что плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи данной серии состоятся 11, 13, 15, 17*, 19*, 21* апреля.
* — при необходимости.
Комментарии
- 9 апреля 2026
-
22:23
-
21:59
-
21:54
-
21:33
-
21:12
-
20:52
-
20:36
-
20:20
-
20:01
-
19:59
-
19:49
-
19:33
-
19:21
-
18:47
-
18:28
-
18:12
-
17:50
-
17:30
-
17:12
-
16:47
-
16:30
-
16:14
-
15:50
-
15:30
-
15:10
-
14:50
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:35
-
13:15
-
13:00
-
12:35
-
12:15
-
12:00