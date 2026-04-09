Ни одна команда системы СКА не прошла первый раунд плей-офф
Сегодня, 9 апреля, состоялся матч первого раунда плей-офф Молодёжной хоккейной лиги, в котором «СКА-1946» на своём льду уступил «Красной Армии» (2:4) и завершил своё выступление в турнире, проиграв в серии со счётом 2-3. Отметим, что «СКА-1946» впервые с 2016 года вылетел в первом раунде плей-офф МХЛ.

Olimpbet МХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
09 апреля 2026, четверг. 19:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 4
Красная Армия
Москва
0:1 Пестрецов (Юкин) – 19:17 (5x5)     1:1 Филиппов (Короткий, Стефанишин) – 31:01 (5x4)     1:2 Соловьёв (Паутов, Пестрецов) – 31:38 (5x5)     1:3 Штырхунов (Губанов, Дубровин) – 38:49 (5x4)     1:4 Зайцев (Донцов) – 56:37 (en)     2:4 Короткий (Сливченко, Граф) – 59:06 (5x5)    

Ранее в плей-ин Молодёжной хоккейной лиги Академия СКА всухую проиграла в серии с Академией Михайлова (0-2).

Olimpbet МХЛ – плей-офф . 1/16 финала — Плей-ин. 2-й матч
28 марта 2026, суббота. 17:00 МСК
Академия Михайлова
Тульская область
Окончен
5 : 2
Академия СКА
Санкт-Петербург
1:0 Ермаков (Семак, Шилов) – 02:54 (5x5)     1:1 Привалов (Тимашков, Шаповалов) – 03:54 (5x5)     1:2 Кораблёв (Тимашков, Привалов) – 09:26 (5x4)     2:2 Селивёрстов (Скутин, Рыжков) – 13:15 (5x4)     3:2 Вахрушев (Селивёрстов) – 26:00 (5x5)     4:2 Булатов (Ермаков, Андрияшев) – 36:15 (5x5)     5:2 Фатеев – 56:58 (en)    

В розыгрыше Кубка Гагарина — 2026 санкт-петербургский СКА проиграл в серии первого раунда с ЦСКА. Подопечные Игоря Ларионова уступили со счётом 1-4.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
31 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Гурьянов (Коваленко, Бучельников) – 06:31 (5x5)     1:1 Педан (Лутфуллин, Филлипс) – 11:38 (5x5)     2:1 Рой (Гурьянов, Коваленко) – 14:49 (5x5)     3:1 Калинин – 27:24 (5x5)     4:1 Гурьянов (Эберт, Коваленко) – 54:05 (5x4)     4:2 Менелл – 56:35 (5x5)     5:2 Коваленко – 57:37 (en)     6:2 Гурьянов (Полтапов, Соркин) – 59:07 (5x5)    

Во Всероссийской хоккейной лиге СКА-ВМФ не попал в плей-офф, заняв 22-е место в сводной турнирной таблице.

Таким образом, ни одна команда системы СКА не прошла первый раунд плей-офф сезона-2025/2026.

