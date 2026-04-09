Ни одна команда системы СКА не прошла первый раунд плей-офф

Сегодня, 9 апреля, состоялся матч первого раунда плей-офф Молодёжной хоккейной лиги, в котором «СКА-1946» на своём льду уступил «Красной Армии» (2:4) и завершил своё выступление в турнире, проиграв в серии со счётом 2-3. Отметим, что «СКА-1946» впервые с 2016 года вылетел в первом раунде плей-офф МХЛ.

Ранее в плей-ин Молодёжной хоккейной лиги Академия СКА всухую проиграла в серии с Академией Михайлова (0-2).

В розыгрыше Кубка Гагарина — 2026 санкт-петербургский СКА проиграл в серии первого раунда с ЦСКА. Подопечные Игоря Ларионова уступили со счётом 1-4.

Во Всероссийской хоккейной лиге СКА-ВМФ не попал в плей-офф, заняв 22-е место в сводной турнирной таблице.

Таким образом, ни одна команда системы СКА не прошла первый раунд плей-офф сезона-2025/2026.