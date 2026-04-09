Сегодня, 9 апреля, состоялся матч первого раунда плей-офф Молодёжной хоккейной лиги, в котором «СКА-1946» на своём льду уступил «Красной Армии» (2:4) и завершил своё выступление в турнире, проиграв в серии со счётом 2-3. Отметим, что «СКА-1946» впервые с 2016 года вылетел в первом раунде плей-офф МХЛ.
Ранее в плей-ин Молодёжной хоккейной лиги Академия СКА всухую проиграла в серии с Академией Михайлова (0-2).
В розыгрыше Кубка Гагарина — 2026 санкт-петербургский СКА проиграл в серии первого раунда с ЦСКА. Подопечные Игоря Ларионова уступили со счётом 1-4.
Во Всероссийской хоккейной лиге СКА-ВМФ не попал в плей-офф, заняв 22-е место в сводной турнирной таблице.
Таким образом, ни одна команда системы СКА не прошла первый раунд плей-офф сезона-2025/2026.
- 9 апреля 2026
-
22:35
-
22:23
-
21:59
-
21:54
-
21:33
-
21:12
-
20:52
-
20:36
-
20:20
-
20:01
-
19:59
-
19:49
-
19:33
-
19:21
-
18:47
-
18:28
-
18:12
-
17:50
-
17:30
-
17:12
-
16:47
-
16:30
-
16:14
-
15:50
-
15:30
-
15:10
-
14:50
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:35
-
13:15
-
13:00
-
12:35
-
12:15