Руслан Исхаков: была пара моментов, когда «Торпедо» возило «Металлург» в нашей зоне

Руслан Исхаков: была пара моментов, когда «Торпедо» возило «Металлург» в нашей зоне
Нападающий «Металлурга» Руслан Исхаков оценил победный матч с «Торпедо» (4:3, 1-0) в первом матче серии плей-офф КХЛ.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
09 апреля 2026, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 3
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Вовченко (Барак, Толчинский) – 03:22 (5x5)     2:0 Ткачёв (Паливко) – 06:16 (5x5)     2:1 Фирстов (Гараев, Конюшков) – 12:39 (5x3)     2:2 Атанасов (Ткачёв, Науменков) – 15:18 (5x5)     3:2 Паливко (Исхаков) – 27:37 (5x5)     4:2 Михайлис (Исхаков) – 29:21 (5x5)     4:3 Фирстов (Конюшков, Сизов) – 34:45 (5x5)    

— Хорошая игра, с большим количеством голов. Надеюсь, следующий матч будем играть чуть поответственней в своей зоне, потому что была пара моментов, когда соперник возил нас в нашей зоне, забил голы из-за наших ошибок. Надо продолжать играть в том же духе в чужой зоне, а в своей надо играть более строго.

— У вас был выход «один в ноль» в меньшинстве. Почему не забили?
— Была идея немножко заранее, потому что просмотрели вратаря. Знал, что он вкатывается хорошо в ворота. То есть нужно либо быстро бросать между ног, либо быстро бросать верхом. Я выбрал одно из двух, вратарь меня «прочитал», хорошо сыграл. Поэтому ему за это лавры.

— «Металлург» дважды забил «Торпедо» серийные голы: два раза по два. Почему так получалось?
— Понятное дело, каждый гол приносит дополнительные эмоции и пятёрка, выходящая после гола, хочет забить. Поэтому это нужно оставлять, но, ведя в счёте в две шайбы, нужно стараться сохранить этот разрыв, а не пропускать от соперника, как мы это делали сегодня.

— «Металлург» пропустил от «Сибири» четыре шайбы за всю серию, а «Торпедо» за 35 минут отличилось трижды. У нижегородцев совершенно другая атака?
— Да, конечно, у них другой подбор игроков. У «Торпедо» очень много техничных хоккеистов, которые могут исполнить, так скажем, «на носовом платке». Поэтому такого стоило ожидать. Думаю, будет очень интересная серия с большим количеством голов, — цитирует Исхакова пресс-служба «Металлурга».

