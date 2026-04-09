Руслан Исхаков: была пара моментов, когда «Торпедо» возило «Металлург» в нашей зоне

Нападающий «Металлурга» Руслан Исхаков оценил победный матч с «Торпедо» (4:3, 1-0) в первом матче серии плей-офф КХЛ.

— Хорошая игра, с большим количеством голов. Надеюсь, следующий матч будем играть чуть поответственней в своей зоне, потому что была пара моментов, когда соперник возил нас в нашей зоне, забил голы из-за наших ошибок. Надо продолжать играть в том же духе в чужой зоне, а в своей надо играть более строго.

— У вас был выход «один в ноль» в меньшинстве. Почему не забили?

— Была идея немножко заранее, потому что просмотрели вратаря. Знал, что он вкатывается хорошо в ворота. То есть нужно либо быстро бросать между ног, либо быстро бросать верхом. Я выбрал одно из двух, вратарь меня «прочитал», хорошо сыграл. Поэтому ему за это лавры.

— «Металлург» дважды забил «Торпедо» серийные голы: два раза по два. Почему так получалось?

— Понятное дело, каждый гол приносит дополнительные эмоции и пятёрка, выходящая после гола, хочет забить. Поэтому это нужно оставлять, но, ведя в счёте в две шайбы, нужно стараться сохранить этот разрыв, а не пропускать от соперника, как мы это делали сегодня.

— «Металлург» пропустил от «Сибири» четыре шайбы за всю серию, а «Торпедо» за 35 минут отличилось трижды. У нижегородцев совершенно другая атака?

— Да, конечно, у них другой подбор игроков. У «Торпедо» очень много техничных хоккеистов, которые могут исполнить, так скажем, «на носовом платке». Поэтому такого стоило ожидать. Думаю, будет очень интересная серия с большим количеством голов, — цитирует Исхакова пресс-служба «Металлурга».