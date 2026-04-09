Гатиятулин высказался о победе в первом матче серии с минским «Динамо»
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 с минским «Динамо» (2:1, 1-0).
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
09 апреля 2026, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Пустозёров (Дыняк, Фальковский) – 25:19 (5x5) 0:2 Пустозёров (Лямкин) – 57:50 (en) 1:2 Мороз (Шипачёв, Галиев) – 58:11 (5x5)
«Первый матч серии, понимали, какая здесь, в Минске, поддержка у соперника, ставили задачу безэмоциональное перевести в эмоциональное, сегодня это получилось. Сыграли расчётливо, прагматично.
Если в регулярном чемпионате больше идёт разбор своих матчей, то в плей-офф играют с одним соперником, поэтому глубокий разбор. Мы знали и готовились к игре, те компоненты, которые мы разбирали, они сработали», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
