Гатиятулин высказался о победе в первом матче серии с минским «Динамо»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 с минским «Динамо» (2:1, 1-0).

«Первый матч серии, понимали, какая здесь, в Минске, поддержка у соперника, ставили задачу безэмоциональное перевести в эмоциональное, сегодня это получилось. Сыграли расчётливо, прагматично.

Если в регулярном чемпионате больше идёт разбор своих матчей, то в плей-офф играют с одним соперником, поэтому глубокий разбор. Мы знали и готовились к игре, те компоненты, которые мы разбирали, они сработали», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.