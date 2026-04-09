Дыняк — о силовой игре: это плей-офф, каждый хочет взять шайбу под контроль

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк оценил победный матч с минским «Динамо» (2:1, 1-0) в плей-офф КХЛ.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
09 апреля 2026, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Пустозёров (Дыняк, Фальковский) – 25:19 (5x5)     0:2 Пустозёров (Лямкин) – 57:50 (en)     1:2 Мороз (Шипачёв, Галиев) – 58:11 (5x5)    

«Получилась боевая игра в исполнении обеих команд. Было много борьбы, силовых приёмов, никто не хочет уступать. Будет хорошая серия. Сегодня мы победили – красавцы. Где требовалось – сыграли правильно, не искали сложных решений. Старались правильно играть, по позициям. Степан Фальковский здорово поймал на себя шайбу, скинул её мне, я увидел свободного Алексея Пустозёрова – он мастерски исполнил.

Нормально. Правильно готовился, сейчас главное – восстановиться к следующей игре. Никакой дополнительной задачи сыграть в силовой хоккей не было. Это плей-офф, здесь каждый хочет взять шайбу под контроль. А как завладеть, если не через силовые приёмы? Но можно провести сколько угодно силовых приёмов, но главными останутся заброшенные шайбы», – передаёт слова Дыняка корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

