Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Гатиятулин: в плей-офф эмоции накаляются, но ничего выходящего за рамки не было

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победы в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 с минским «Динамо» (2:1, 1-0) высказался об эмоциональных моментах во встрече.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
09 апреля 2026, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Пустозёров (Дыняк, Фальковский) – 25:19 (5x5)     0:2 Пустозёров (Лямкин) – 57:50 (en)     1:2 Мороз (Шипачёв, Галиев) – 58:11 (5x5)    

«Игра Артёма Галимова в трэш-ток? Это в первую очередь хоккей, на льду всегда происходят единоборства, никто не хочет уступать. Тем более в плей-офф, здесь эмоции накаляются. Ничего выходящего за рамки не было. Важно не удаляться, любая деталь, любой компонент может быть решающим.

Что касается блокированных бросков, то самоотверженная игра также одна из составляющих успеха. Здесь и характер проявляется. Но я скажу, что и мы свои отрезки в атаке проводили хорошо, создали достаточно голевых моментов. Пропущенная шайба – это игровой отрезок. Всегда идёт разбор разных моментов, ситуаций. Мы сыграли матч, идёт шаг за шагом. Разберём моменты, готовимся к следующему матчу», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

