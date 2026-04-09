Квартальнов — о поражении от «Ак Барса»: давайте сошлёмся на большой перерыв

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о поражении от «Ак Барса» (1:2, 0-1) в матче серии Кубка Гагарина.

«Хорошая команда, немножко первый период не удался, не цеплялись, не играли. Атака нас сегодня подвела. Нужно было терпеть, ждать шанса. На пересменке получили гол, ошибка дорого стоила. Команда противника умеет играть в терпеливый хоккей. У Казани тонус был получше, они немножко побоевитее были, мы на один день раньше закончили. Всё рядом, но нам нужно перестраиваться.

Соперник был немного быстрее в коротких отрезках, мы понимаем почему, нападение сыграло ниже своих возможностей. Мы предупреждали, что нас ждёт совсем другой соперник, нужно иначе играть. Нападение не оправдало ожидания, Сэм Энас был сам не свой, Алекс Лимож старался, но не получалось. Давайте сошлёмся на большой перерыв. Мы пытались что-то сделать, накладывать звенья, но не получилось. Все команды хорошие, в том числе и «Ак Барс», особых эмоций у меня нет», – передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.