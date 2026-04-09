Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о давлении на команду из-за внимания президента Беларуси Александра Лукашенко, который посещает матчи клуба в плей-офф.

«Что касается давления, я уже всё сказал, что мог. Перегорает – не перегорает… С одной стороны, долго не играли, но и соперник долго не играл. Здесь соперник был в некоторых моментах получше, мы не очень. Это тонкая вещь. А перегорать от давления, мы на это не смотрим. Ребята должны справляться с давлением и перегоранием», – передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Лукашенко присутствовал на игре с «Ак Барсом» вместе с экс-главой Федерации хоккея Беларуси Дмитрием Басковым.