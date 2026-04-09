Квартальнов — о Спунере: он не играл во втором и третьем периоде, но он молодец
Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов после поражения от «Ак Барса» (1:2, 0-1) высказался об игре форварда Райана Спунера.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
09 апреля 2026, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Пустозёров (Дыняк, Фальковский) – 25:19 (5x5) 0:2 Пустозёров (Лямкин) – 57:50 (en) 1:2 Мороз (Шипачёв, Галиев) – 58:11 (5x5)
«Райан Спунер не играл уже и во втором периоде. Он молодец, но он не играл во втором и третьем периоде. Первая тройка сама была не своя, не было того драйва, того огня, что они нам давали. Я не могу сказать, что они вообще не дали нам ничего сделать. Мы немного были сами не свои. Есть вещи, над которыми надо подумать.
Появление Кристиана Хенкеля? Он игрок нашей команды, не играл первый раунд, решили дать ему сейчас шанс. Его прошлое в Казани не вспоминали», – передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
