Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Квартальнов — о Спунере: он не играл во втором и третьем периоде, но он молодец

Комментарии

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов после поражения от «Ак Барса» (1:2, 0-1) высказался об игре форварда Райана Спунера.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
09 апреля 2026, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Пустозёров (Дыняк, Фальковский) – 25:19 (5x5)     0:2 Пустозёров (Лямкин) – 57:50 (en)     1:2 Мороз (Шипачёв, Галиев) – 58:11 (5x5)    

«Райан Спунер не играл уже и во втором периоде. Он молодец, но он не играл во втором и третьем периоде. Первая тройка сама была не своя, не было того драйва, того огня, что они нам давали. Я не могу сказать, что они вообще не дали нам ничего сделать. Мы немного были сами не свои. Есть вещи, над которыми надо подумать.

Появление Кристиана Хенкеля? Он игрок нашей команды, не играл первый раунд, решили дать ему сейчас шанс. Его прошлое в Казани не вспоминали», – передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android